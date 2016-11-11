Андреев: «Мы потихоньку приближаемся к Китаю и Зимбабве»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился мнением о сборной России, комментируя высказывание президента РФС Виталия Мутко о том, что поражение от Катара (1:2) показывает ее уровень.

«Да. Соглашусь. Вы знаете, я не люблю всего этого псевдопатриотизма. Когда кричат: мы должны обязательно победить Катар. Ну так побеждайте! Чего же не выигрываете? Все сильны на словах, а на поле… К рейтингу ФИФА можно относиться по-разному, но определенная доля истины в нем же есть. Так?

Есть ведущие футбольные державы – восемь–десять сборных, которые борются за выход в четвертьфинал чемпионатов мира и Европы. Дальше идут страны так называемого второго футбольного мира. Бельгия, Голландия.

А мы-то где? 53-е? Вот-вот… Так что все здесь довольно закономерно. Мы уже не то что уровень Катара, а потихоньку приближаемся к Китаю и Зимбабве.

После того громкого интервью Слуцкого о том, что мы – нефутбольная страна, я один из первых его поддержал. А что? У нас стадионы заполняются? На «Оренбург», «Уфу» приходят по две–три тысячи. Говорили, построим красавцы-стадионы, и они всегда будут забиваться под завязку. Хорошо, построили. Что дальше? На «Спартаке» аншлаг собирается только на матче с ЦСКА и «Зенитом». А на остальные встречи?» – сказал Андреев.