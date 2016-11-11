Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис о матче Катар – Россия: «Это был туризм через вызов в сборную»

Канчельскис о матче Катар – Россия: «Это был туризм через вызов в сборную»

11 ноября 2016, 16:08
17

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2). По словам Канчельскиса, его огорчило безразличие российских игроков.

«Огорчили два момента: не было видно «искр» в глазах. Я не увидел желания любой ценой отыграться. Бывают моменты, когда надо где-то сыграть жестко, сделать злой подкат, а вместо этого – полное безразличие к игре. Ребята, по-моему, вообще забыли какой счет был в концовке на табло.

Второе. У меня сложилось впечатление, что многие футболисты вообще приехали в Катар во многом для того, чтобы посмотреть, что это за страна. Это был туризм через вызов в сборную. А нужны не туристы, а люди, которые хотят бороться, сражаться за каждый участок поля, отнимая мяч у соперника», – сказал Канчельскис.

Источник: Спортфакт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Катар Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1478870281
Да нормально, съездили - посмотрели, Мудки скажут: мы ближе к цели. Сборная какая была - та и осталась И очередной раз обмаралась. Не появится к чемпу злость, Будем надеяться на русский авось...
Ответить
Serjoga
1478871163
Моё мнение мало кого волнует, но Крицюк меняя Акинфеева НЕХОТЯ переодевался и выходил на поле, т.е. желания никакого! Зобнин в своем репертуаре "привозит" пеналь! Бороться с помощью рук в штрафной в РФПЛ ему "сходит с рук"! Кокорин настоящий "турист"! В развалочку бить 11-метровый при счете 1:2 ???????? Непонятно! И напоследок Орлов сказал, что у Крицюка плохая реакция (при пропущенном мяче), а будь Акинфеев в воротах "развернул" бы речь, что с такого расстояния мячи не берутся! В общем погрелись на солнышке и ладно! За такую сборную "болеть" не хочется и досады за поражение нет! Воспринимается уже все как будто так и должно быть! Ничейка уже за счастье считается!
Ответить
+50/-50
1478871588
Очень правильно от знающего человека. Если бы поехали на Фареры, я бы поверил, что едут играть. А вот в Катар, это вопрос. Сейчас там тепло, финики собирают.
Ответить
алекс88
1478873250
Им позориться не привыкать...зато от жен отдохнули...позагарали...ещё и бабок им сунули...нахххх бегать..в подкатах стелиться когда и без этого жизнь удалась....их миллионы ни кто не отнимет
Ответить
marslond
1478873352
Наши даже отдыхать не умеют, а проигрывать хорошо получается.
Ответить
15426378s
1478874442
5 минут просмотра такой игры сборной, и напрочь отбивает желание на год смотреть игру этой же сборной.
Ответить
Mr_Murder
1478874941
это был -позор!
Ответить
Пельш 1
1478875519
Зачем звать Кокорина , если он в зените покойник? Когда наконец-то зарубят зарплаты этих уродов? Вернее не зарплаты, а получки. Зарплату надо заработать! Черчесов позор, команда ...овно!
Ответить
шеффилд таун
1478875904
УРОДЫ!!!!!
Ответить
Жентус
1478878370
Андрей, это давно уже не проблема, а суть нашего футбола и страны в целом. Люди не хотят биться за страну, потому что им плевать на ее честь, нас итак все недолюбливают. Для чего конкретно футболистам нужен вызов в сборную? За рубежом это не просто честь, это неплохие премиальные и скауты крупных клубов, которые следят за каждым игроком, а значит есть шанс попасть в топ клуб. У нас же, ни 1 футболист не хочет ехать за рубеж, им и тут неплохо платят. Они тут звезды, у них огромные контракты, они добились всего. Что нужно Кокорину еще от жизни? Зачем отдаваться футболу, если он в топ клубе страны, на большом контракте? Его пиарят везде, где только можно, в клубе он играет довольно неплохо и замены ему просто нет, среди других россиян. Так зачем ему рыпаться куда то? Зачем ему страдать за нашу страну? Он же травму получит и сядет на лавку на долго. Он не плохой человек, он разумный, адекватный человек, который понимает что в Европе он сядет на плохой контракт и на лавку. А тут он король, плюс даже за сборную "по приколу" можно поиграть. А почему бы и нет?
Ответить
Главные новости
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
3
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
4
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
3
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+