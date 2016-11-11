Канчельскис о матче Катар – Россия: «Это был туризм через вызов в сборную»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2). По словам Канчельскиса, его огорчило безразличие российских игроков.

«Огорчили два момента: не было видно «искр» в глазах. Я не увидел желания любой ценой отыграться. Бывают моменты, когда надо где-то сыграть жестко, сделать злой подкат, а вместо этого – полное безразличие к игре. Ребята, по-моему, вообще забыли какой счет был в концовке на табло.

Второе. У меня сложилось впечатление, что многие футболисты вообще приехали в Катар во многом для того, чтобы посмотреть, что это за страна. Это был туризм через вызов в сборную. А нужны не туристы, а люди, которые хотят бороться, сражаться за каждый участок поля, отнимая мяч у соперника», – сказал Канчельскис.