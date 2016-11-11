Семин против системной натурализации игроков

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение относительно натурализации игроков в современном футболе.

«Единичные случаи натурализации игроков могут быть, но я против того, чтобы превращать это в систему. Тогда мы просто лишимся своих талантливых ребят и все перевернется с ног на голову. Надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, правильно готовить для них хорошую инфраструктуру, чтобы и росли они тоже правильно», – заявил Семин.

Напомним, за последние годы в сборную России были привлечены Роман Нойштедтер, Гилерме и Марио Фернандес.