Черчесов: «Оправданий нам нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями о причинах поражения в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

«Игровая дисциплина начала хромать. Есть уровень сборной, где нельзя допускать расслабленности. Есть нюансы, которые даже с Катаром не прощаются. И, опережая вопрос, не надо искать там, где не хочется искать. Есть игроки, которые на поле, но есть определенные вещи, которые нельзя делать. Вот сегодня я не заметил этого в каких-то моментах.

В какой-то степени не хватило концентрации, где-то соперник оставался хитрее и свежее. Не хотел об этом говорить, но вы меня возвращается к этому вопросу, по сравнению с первым сбором у нас нет восьмерых человек. Это почти целая команда. Даже хорошо, что так случилось. Точнее, в чем-то хорошо. Потому что посмотрели новых игроков. У нас длинный путь – надо всех пробовать. Другое дело, что я сегодня говорил об ответственности в раздевалке. И о том, что сборную надо ехать не играть, а выигрывать. Вот мы сегодня ехали именно играть. Оправданий нам нет. Надеюсь, что в будущем ошибки будут исправлены», – сказал Черчесов.