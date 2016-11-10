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Черчесов: «Оправданий нам нет»

10 ноября 2016, 22:00
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями о причинах поражения в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

«Игровая дисциплина начала хромать. Есть уровень сборной, где нельзя допускать расслабленности. Есть нюансы, которые даже с Катаром не прощаются. И, опережая вопрос, не надо искать там, где не хочется искать. Есть игроки, которые на поле, но есть определенные вещи, которые нельзя делать. Вот сегодня я не заметил этого в каких-то моментах.

В какой-то степени не хватило концентрации, где-то соперник оставался хитрее и свежее. Не хотел об этом говорить, но вы меня возвращается к этому вопросу, по сравнению с первым сбором у нас нет восьмерых человек. Это почти целая команда. Даже хорошо, что так случилось. Точнее, в чем-то хорошо. Потому что посмотрели новых игроков. У нас длинный путь – надо всех пробовать. Другое дело, что я сегодня говорил об ответственности в раздевалке. И о том, что сборную надо ехать не играть, а выигрывать. Вот мы сегодня ехали именно играть. Оправданий нам нет. Надеюсь, что в будущем ошибки будут исправлены», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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Garrincha58
1478804853
Мутко с Черчесовым в отставку!!! Газзаева и Бердыева на трон! Он хоть научит оборону держать, а Черчесов пустышка как и вся его нынешняя сбродная.Скажите мне дилетанту какой смысл выпускать в товарняке на 81-й минуте Панченко, а на 86-й Могилевца ведь было видно еще в первом тайме что Кокорин дурака валяет да и остальные тоже надо было человек пять шесть поменять может быть встряхнулись бы
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Rimer
1478806201
Мое мнение чтот черчесов звонмудо. Хоть на судьбу танцора без плодов курицы бы пожаловался. Стыдно, напиться охото да нехочится пить, плакать да не позволяет член команды,(его наверное у многих наших футболистов нет)
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sined1951
1478806873
Пока у нас в нападении Кокорин ждать хороших результатов не стоит. Что-то этот игрок потерял в себе, не прогрессирует, хотя вроде-бы старается.
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ivanthebest
1478807806
Всё правильно черчес сказал! Самому не особо нравится, то как играет сборная и прочее... Но, в перестройке команда никогда не будет феерить... Нужно подождать! Сами хотели чтобы играл молодняк, вот вам молодняк! А теперь кто-то кричит Черчеса на кол! Что за бред? Вы что бабы, чтобы у Вас каждый день настроение менялось? Нет, ну так и нехер пиздеть, лучше дайте человеку поработать нормально и раздать всем в раздевалке пиздюлей. Черчес такое не спускает.
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yurdin
1478808221
Кокорин же прощался со сборной в Монако, зачем это уё вновь звать? А вдруг в сборной невзначай кто травмирует, как рубить капусту у бомжей будет?
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Фан666
1478808262
Точно Березуцкого не хватало, без него некуда!.
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kosmonaft
1478808537
Черчесов оправданий нам нет. Кокорин пить в катаре пить
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Cant Stop
1478810049
нет в сборной места для Кокоши , он нам это еще раз доказал! Дай сыграть Фернандосу и Панченко в основу!
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Dammit
1478815571
"Есть нюансы, которые даже с Катаром не прощаются. " Результат говорит о том, что слово "даже" здесь совсем неуместно.
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slawianka
1478831897
да надо этих учить, других не найдешь. смысла нет их тосовать в надежде , что поставишь одного на правильное место и сразу команда получится. не знаешь , что делать, бери Бердыева консультантом. если согласится(.
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