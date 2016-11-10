Габулов: «Возможно, футболисты, которые не обыгрывают Катар, будут разрывать грандов»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов в эфире программы «Все на футбол!» прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Катара (1:2).

«Черчесов только подводит этих игроков к высокому уровню сборной. Все футболисты, которые вызываются в национальную команду, – это мастеровитые ребята. И тот опыт, который они сейчас получают в сборной, очень важен. Сегодня так, а завтра уже будет по-другому. Да, у этих игроков сборной не такой высокий уровень и опыта мало, но завтра, то есть в 2017 году, может быть совсем другая картина.

Возможно, те футболисты, которые сегодня не обыгрывают Катар, будут разрывать Германию, других грандов. Убежден, если бы не было перспектив, этих ребят бы не было в сборной. Безусловно, у них есть талант», – сказал Габулов.