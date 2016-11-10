Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Габулов: «Возможно, футболисты, которые не обыгрывают Катар, будут разрывать грандов»

Габулов: «Возможно, футболисты, которые не обыгрывают Катар, будут разрывать грандов»

10 ноября 2016, 21:45
14

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов в эфире программы «Все на футбол!» прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Катара (1:2).

«Черчесов только подводит этих игроков к высокому уровню сборной. Все футболисты, которые вызываются в национальную команду, – это мастеровитые ребята. И тот опыт, который они сейчас получают в сборной, очень важен. Сегодня так, а завтра уже будет по-другому. Да, у этих игроков сборной не такой высокий уровень и опыта мало, но завтра, то есть в 2017 году, может быть совсем другая картина.

Возможно, те футболисты, которые сегодня не обыгрывают Катар, будут разрывать Германию, других грандов. Убежден, если бы не было перспектив, этих ребят бы не было в сборной. Безусловно, у них есть талант», – сказал Габулов.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Габулов Владимир
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1478804422
не будут, вы дно помойное, и говна всадите на домашнем ЧМ по самое не балуйся
Ответить
роналдон
1478805553
Габулов, вы себя слышите?! Что за фантазии с Ковалевки? Или это солидарность с гавным тренером сборной? Если румынам не проиграют, то скажут, что на правильном пути. А игры-то нет...
Ответить
Rimer
1478806684
Ребята габлул прав всех гранндов порвем. Они ж е вратарь. А мы пни. И анекдот так для того чтобы не напиться от игры этойи к команды Почему мужчинам так нравится минет? Да потому, что это целых десять минут тишины!!!
Ответить
ivanthebest
1478807189
С одной стороны игра безвольная и кинуть камень сейчас легче всего... Но!!! Мы сами хотели обновления сборной, убрать всех старпёров и набрать молодняк... Вот получили! Что Вы хотели??? Чтобы не особо опытные ребята рвали и метали? Да игра была фиговой, но с чего ей быть хорошей когда команда наигрывается? По рвению были вопросы, но на это есть Саламыч, который надаёт бутсой всем по щщам, особенно кокошке. Поэтому, нехрен истерить, иначе Саламыч тоже, вместо правильного подхода опять вернёт старпёров! А нам это лесом не нужно!!! Поэтому, прежде чем обсирать, вспомните то что было и подумайте своими мозгами, а не выпитой полторашкой пива...
Ответить
Chesn0k
1478807338
если у них не хватает опыта и уровня, чтобы обыграть катар, пусть вместе с широковым по любителям играют
Ответить
sined1951
1478807778
Не понимаю лишнего шума. Ну нет у нас хороших игроков, такое вот у нас футбольное поколение. Надеяться на высокие результаты в ближайшие 5-6 лет нереально. Главная задача сейчас-провести футбольный чемпионат мира на отличном организационном уровне и вести эффективную работу с молодежью.
Ответить
Фан666
1478808478
Габулов ты бредишь!
Ответить
котыыыы
1478808527
А когда они последний раз разрывали грандов в официальных матчах? никогда ?
Ответить
АлёшкА91
1478811927
Посмеялся от души про разрыв Германии, скоро румынам сольете в Грозном, вот тогда новые оправдания найдутся
Ответить
арейская
1478821372
Что-то не верится в это
Ответить
Главные новости
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
3
Сафонов – о реакции после Суперкубка УЕФА: «О тактике думал, мне не все моменты в моей игре понравились»
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
4
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+