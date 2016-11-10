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Адвокат: «Не понимаю, зачем Россия вообще сейчас играет с Катаром»

10 ноября 2016, 06:27
16

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат уверен, что российская команда должна проводить товарищеские матчи с соперниками, которые будут сильнее сборной Катара. Во время беседы с журналистами голландец также вспомнил товарищеский матч с командой этой страны (1:1), который состоялся в 2011 году.

– Помню, что некоторые руководители РФС покупали на местном рынке много арабской одежды. Помню пустые тарелки в ложе для почетных гостей.

– Что касается матча, то мы тогда попробовали очень много новых футболистов, и в чем-то проявлялась несогласованность. Хотя быстрый гол пропустили, когда играла основа. Но для нас та встреча ничего не значила. В отличие от нынешней сборной России, мы участвовали в отборочном турнире, который был для нас приоритетом. И там против нас выступали по-настоящему крепкие соперники.

– Получше Катара?

– Конечно. Но что вы мне хотите сказать? Для нас тот спарринг был нормальным явлением, а вот про нынешнюю команду я бы так не сказал. Не понимаю, зачем Россия вообще сейчас играет с Катаром. У вас впереди чемпионат мира, официальных матчей нет, надо каждую возможность использовать, чтобы встретиться с сильной командой! Только в противостояниях с серьезными сборными можно выявить слабые стороны. А что покажет игра с Катаром?

– А вы не спрашивали у руководства, зачем тогда встречались с Катаром?

– Нет, меня это не волновало. Тогда мы просто приехали сыграть в свое удовольствие, сменить обстановку, расслабиться. Плюс матч был выгоден для федерации. Сейчас – совсем другая ситуация, и я уже сказал почему. Россия должна играть с сильными соперниками! – сказал Адвокат.

Напомним, что матч Катар – Россия состоится сегодня. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна по ссылке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Адвокат Дик
Комментарии (16)
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Munez89
1478753969
Да по ходу дела и Катар выявит слабые места у сборной, начиная с центра обороны и опорника ( матч с Коста-Рикой это доказал), заканчивая нападением.Смолов сломан, Кокорин только сейчас разыгрался, у Дзюбы как пойдёт.Надо шанс дать Панченко из Динамо, пусть попробует. В любом случае удачи нашим!
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agrmark
1478756447
Да, мы тоже не понимаем?
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С-Пб on-line
1478757133
Да Катар не самый худший соперник! Может и нашим пестонов накидать!
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VikNMar
1478757323
Наверное у руководства РФС сносилась арабская одежда , пора покупать новую и в ВИП-ложе кормят наверное не плохо ..........................
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vladimir-7
1478758069
Игра с Катаром это показуха для РФС во главе с Мудко и Черчесова, так как победа обеспечена и будет показано правильное направление подготовки сборной. В случае выбора сильного спарринг партнёра сборная проиграет и пойдёт критика в сторону РФС и гл. тренера о неправильном составе сборной и неверной её подготовке и естественно о снятии с поста Президента РФС и главного тренера сборной РФ по футболу.
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Борз-95
1478758525
Проиграют шейхам, как пить дать
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alexis02lion
1478759086
По сути и правда соперник слабый, а матчей и времени до ЧМ не так много осталось. Но по сути тогда надо везти почти полностью новую сборную, если главная цель это просмотр новичков. А по сути ещё и пиар хозяин ЧМ 2018 против хозяина ЧМ 2022. Пускай погреются футболисты ведь скоро снова Россия и холодные и местами заснеженные поля.
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Wind Of Life
1478763603
Потому что, Дик, по нынешним временам Катар и есть для нас Сильный Соперник..
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Smekaev
1478773446
А где взять сильных соперников, когда нам такую свинью в лице сборной косово подложили?! И раздражитель редкостный, и в группе не играем.
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aguila_real
1478773914
Потому что уровень сборной упал и стал ближе к Катару.
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