Адвокат: «Не понимаю, зачем Россия вообще сейчас играет с Катаром»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат уверен, что российская команда должна проводить товарищеские матчи с соперниками, которые будут сильнее сборной Катара. Во время беседы с журналистами голландец также вспомнил товарищеский матч с командой этой страны (1:1), который состоялся в 2011 году.

– Помню, что некоторые руководители РФС покупали на местном рынке много арабской одежды. Помню пустые тарелки в ложе для почетных гостей.

– Что касается матча, то мы тогда попробовали очень много новых футболистов, и в чем-то проявлялась несогласованность. Хотя быстрый гол пропустили, когда играла основа. Но для нас та встреча ничего не значила. В отличие от нынешней сборной России, мы участвовали в отборочном турнире, который был для нас приоритетом. И там против нас выступали по-настоящему крепкие соперники.

– Получше Катара?

– Конечно. Но что вы мне хотите сказать? Для нас тот спарринг был нормальным явлением, а вот про нынешнюю команду я бы так не сказал. Не понимаю, зачем Россия вообще сейчас играет с Катаром. У вас впереди чемпионат мира, официальных матчей нет, надо каждую возможность использовать, чтобы встретиться с сильной командой! Только в противостояниях с серьезными сборными можно выявить слабые стороны. А что покажет игра с Катаром?

– А вы не спрашивали у руководства, зачем тогда встречались с Катаром?

– Нет, меня это не волновало. Тогда мы просто приехали сыграть в свое удовольствие, сменить обстановку, расслабиться. Плюс матч был выгоден для федерации. Сейчас – совсем другая ситуация, и я уже сказал почему. Россия должна играть с сильными соперниками! – сказал Адвокат.

Напомним, что матч Катар – Россия состоится сегодня. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна по ссылке.