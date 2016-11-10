Карпин: «На данный момент результат для сборной России – не главное»

Футбольный эксперт Валерий Карпин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборной Россией и Катаром. Напомним, матча состоится 10 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Результат на данный момент – это не главное. Выбор состава – прерогатива тренера, и он сейчас выстраивает команду под аж 2018 год. Сейчас нужно попробовать посмотреть, что-то наиграть с теми футболистами, которых он считает достойными вызова в сборную, думая про чемпионат мира. Контрольные матчи, как их называет Станислав Саламович Черчесов, для того и нужны, чтобы посмотреть, как сдадут этот экзамен наши футболисты», – сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!».