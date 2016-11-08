Пейчинович попал в заявку сборной Сербии на ближайшие матчи

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович вызван в сборную Сербии для участия в ближайших встречах. Подопечные Славолюба Муслина 12 ноября сыграют с Уэльсом в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018, а 15 ноября проведут товарищеский поединок с Украиной.

«После того, как Ягош Вукович выбыл из-за травмы, оставшиеся в нашем распоряжении защитники нас не удовлетворяли. Поэтому, наш выбор пал на Пейчиновича», – приводит слова Муслина официальный сайт футбольного союза Сербии.

Первым матчем для Пейчиновича за национальную команду стала товарищеская игра против Польши в декабре 2008 года. Всего же на его счету два поединка в составе сборной Сербии.