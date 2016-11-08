Васин: «У сборной России одна задача – обыграть Катар»

Защитник сборной России Виктор Васин отметил отличные условия в Дохе для подготовки национальной команды в преддверии контрольного матча с командой Катара, который состоится 10 ноября.

«У нас все отлично, долетели хорошо. Особой усталости не чувствовалось, будем готовиться к игре со сборной Катара. Уже провели сегодня первую тренировку на поле хорошего качества. Погода здесь очень теплая и комфортная для занятий. Отель тоже великолепный. Словом, все условия для качественной подготовки есть. Задача у нас одна — победить сборную Катара. Соперника еще предстоит изучить на теоретических занятиях. Атмосфера в команде тоже очень хорошая, мы все друг друга отлично знаем, встречаемся в матчах Премьер-лиги, поэтому надеемся на положительный результат», – заявил Васин.