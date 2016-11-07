Президент «Урала» постарается приобрести Широкова, если полузащитник понадобится Тарханову

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб готов приобрести бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, если футболист понадобится главному тренеру «шмелей» Александру Тарханову. Напомним, ранее 35-летний хавбек объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Зимой предпримете еще одну попытку позвать в «Урал» Широкова?

– Ну он же не хочет, не хочет… Не знаю. У нас есть новый главный тренер – Александр Тарханов, он определяет состав. Если захочет видеть в команде Романа, мы с Широковым поговорим на эту тему.