Данильянц: «Игроки «Ростова» снова заслужили скандирование «мужики!»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 13-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала» (4:1).

– Как и предполагали, матч оказался сложным – по той причине, что нелегко быстро перейти с одной орбиты на другую. После игры в Мадриде группа игроков не полностью восстановилась. В итоге мы проигрывали борьбу, играли далеко от соперника. Но мы снова заслужили скандирование «мужики!», не только отыгравшись, но и выйдя вперед. После разговора в раздевалке в перерыве собрались, хорошо отыграли 7-8 минут, а потом игра опять вернулось в то русло, где все могло быть. Хорошо, что удалось победить в столь сложной игре.

– В Мадриде вы говорили, что исход решило индивидуальное мастерство футболистов «Атлетико». Можно ли сегодня сказать то же самое применительно к «Ростову»?

– Если говорить о нас как о команде, где многое зависит от командных взаимодействий, то многое в игре сломалось из-за того, что кто-то где-то не добегал из-за усталости. Но в эпизодах индивидуальное мастерство действительно сказалось – как, например, с голом Азмуна.