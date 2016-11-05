Петраков: «Томь» испытывает большие проблемы с финансированием»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков накануне матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака» рассказал о тяжелой финансовой ситуации в клубе.

– Валерий Юрьевич, что вас беспокоит накануне матча?

– В первую очередь травмы. Кто-то вообще не может играть – Самодин, Пугин. Чуперка уехал на операцию. Три игрока основного состава! Не все в одинаковом состоянии, есть микротравмы – растяжения, ушибы. Фамилий называть не буду, они готовятся к игре.

Второй момент – чисто психологическое состояние ребят. Хотелось бы, чтобы они ни о чем таком не думали. Давит, что есть большие проблемы с финансированием, что находимся внизу турнирной таблицы. Это создает не лучший фон.

– И как же сделать, чтобы игроки ни о чем плохом не думали?

– Разговариваем с ними. Проблемы с финансированием больше давят на легионеров. Они приехали в нашу страну, чтобы играть и зарабатывать деньги. Вдали от родины, да еще и ничего не получают! Наверное, не лучший вариант продолжения карьеры. Разговариваем, убеждаем, пока это удается. Но в любой момент все может вспыхнуть. Может быть такой вариант, что после вызова в сборную они не приедут, и мы ничего не сможем сделать.