Шох: «Как Скрипченко 5 ноября будет футболистам «Урала» смотреть в глаза?»

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох раскритиковал то, как ушел из команды бывший главный тренер Вадим Скрипченко. Специалист возглавил «Крылья Советов».

«Я разочаровался в Вадиме Скрипченко как в человеческом, так и в профессиональном плане. Я не понимаю его поступка. Есть профессиональная этика по отношению к своему клубу, в который, по словам Вадима Викторовича, он вкладывал всю душу. Я воспитан на традициях советского футбола. Общение с Валерием Лобановским, Виктором Прокопенко, Валерием Газзаевым дало мне другое понимание. Для них мужское начало и уважение к тренерской профессии было главным.

Как можно попрощаться с командой, пожелать ребятам удачи, а через несколько дней уйти в другую команду? Все связывали уход Скрипченко с матчем с «Тереком», а оказывается, причина в другом. Он уже давно провел переговоры с «Крыльями Советов», а президенту клуба сказал, что нужно отдохнуть, провести время с семьей и сделать операцию. Григорий Викторович пошел навстречу, хотя очень сильно его уговаривал остаться. Если было принято решение уйти в другой клуб, то так и нужно было сказать. Как теперь Скрипченко 5 ноября будет футболистам «Урала» смотреть в глаза?

Будем ли мы по-особенному настраивать игроков на матч с «Крыльями Советов? Нет. Это борьба за три очка. Победа нужна обеим командам», – заявил Шох.