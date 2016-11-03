Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шох: «Как Скрипченко 5 ноября будет футболистам «Урала» смотреть в глаза?»

Шох: «Как Скрипченко 5 ноября будет футболистам «Урала» смотреть в глаза?»

3 ноября 2016, 15:32
9

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох раскритиковал то, как ушел из команды бывший главный тренер Вадим Скрипченко. Специалист возглавил «Крылья Советов».

«Я разочаровался в Вадиме Скрипченко как в человеческом, так и в профессиональном плане. Я не понимаю его поступка. Есть профессиональная этика по отношению к своему клубу, в который, по словам Вадима Викторовича, он вкладывал всю душу. Я воспитан на традициях советского футбола. Общение с Валерием Лобановским, Виктором Прокопенко, Валерием Газзаевым дало мне другое понимание. Для них мужское начало и уважение к тренерской профессии было главным.

Как можно попрощаться с командой, пожелать ребятам удачи, а через несколько дней уйти в другую команду? Все связывали уход Скрипченко с матчем с «Тереком», а оказывается, причина в другом. Он уже давно провел переговоры с «Крыльями Советов», а президенту клуба сказал, что нужно отдохнуть, провести время с семьей и сделать операцию. Григорий Викторович пошел навстречу, хотя очень сильно его уговаривал остаться. Если было принято решение уйти в другой клуб, то так и нужно было сказать. Как теперь Скрипченко 5 ноября будет футболистам «Урала» смотреть в глаза?

Будем ли мы по-особенному настраивать игроков на матч с «Крыльями Советов? Нет. Это борьба за три очка. Победа нужна обеим командам», – заявил Шох.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Скрипченко Вадим
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Black Giz
1478177213
"Жизнь есть жизнь. Это своего рода игра. Задумана так себе, зато графика просто великолепная". И не такое бывает, а кушать хочется всегда посытнее и спать по слаще.
Ответить
Тraumtanzеr
1478177301
Очень просто, как предателям, которые матч сдали.
Ответить
zagrizlik
1478177511
Легко и не принуждённо.
Ответить
жеха87
1478177645
Он поступил так же как когда-то Гончаренко после договорняка! Урал не впервой матч продает!
Ответить
vgarakh
1478177846
А как он смотрел в глаза игрокам Урала после игры с Тереком?
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1478180817
"Скрипка-лиса, лужи и грязь до...г"
Ответить
yorgenbarenz
1478181776
"Все связывали уход Скрипченко..."Конечно он неправ.Надо было бежать,как Гончаренко, ещё до игры с Тереком.
Ответить
овертайм
1478192999
да изза этого шоха и гриши ни один нормальный тренер долго в урале не заседится! скрипченко у важал и буду уважать даже если не дай бог обыграет свою бывшую команду...
Ответить
СЛАВА 81
1478241512
Как футболисты Урала будут смотреть в глаза Скрипченко ? Тренер душу вкладывает в команду , а они договорняки гоняют - предательство тренера и болельщиков.
Ответить
Главные новости
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
16
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Все новости
Все новости
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
16
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
16
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+