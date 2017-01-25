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    Виктор Прокопенко

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Прокопенко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 24 октября 1944
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 5 0 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.06.2003 Ростов 1 : 1 Динамо
    01.08.2003 Динамо 1 : 1 Ростов
    25.05.2003 Спартак 2 : 1 Динамо
    25.10.2003 Крылья Советов 1 : 0 Динамо
    30.08.2003 Зенит 0 : 0 Динамо
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