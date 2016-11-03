Навас: «Сделаем все возможное для того, чтобы попасть в Лигу Европы»

Защитник «Ростова» Сесар Навас надеется на то, что его команда сможет занять третье место в группе Лиги чемпионов.

— Сделаем все возможное для того, чтобы попасть в Лигу Европы. Это достаточно сложная задача, так как в нашей группе собрались очень сильные команды. Для попадания нам необходимо выиграть борьбу у ПСВ, что, конечно, сделать будет непросто. Но мы уверены в себе и думаем, что нам по силам занять третье место в группе, которое позволит нам весной сыграть в Лиге Европы и продолжить еврокубковую кампанию.

— Недавно руководство «Ростова» заявило, что скоро погасит все долги перед футболистами. Произошли какие-то подвижки в этом плане?

— Не знаю всей ситуации, могу говорить только за себя. Буду честен: клуб имеет большой долг передо мной. Жду, что в скором времени все будет погашено. Доверяю руководству «Ростова» и надеюсь, что скоро эта проблема будет решена, — сказал Навас.

По итогам 4-х туров группового этапа «Ростов» набрал одно очко. Столько же баллов и у ПСВ.