Клозе присоединился к тренерскому штабу сборной Германии

Экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе объявил о завершении игровой карьеры. Сообщается, что 38-летний футболист вошел в тренерский штаб национальной команды для приобретения опыта.

В течение карьеры Клозе защищал цвета «Кайзерслаутерна», «Вердера», «Баварии» и «Лацио». Форвард является двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем национального кубка, победителем Суперкубка Германии, двукратным обладателем Кубка немецкой лиги, финалистом Лиги чемпионов и обладателем Кубка Италии.

Кроме того, игрок носит звание лучшего бомбардира сборной Германии (71 забитый мяч), в составе которой он становился чемпионом мира, а также обладателем серебряных и бронзовых (дважды) медалей первенств планеты. Помимо прочего, в его активе серебро и бронза чемпионатов Европы.