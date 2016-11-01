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  • Нигматуллин считает, что главная задача «Ростова» в матче с «Атлетико» – достойно проиграть

Нигматуллин считает, что главная задача «Ростова» в матче с «Атлетико» – достойно проиграть

1 ноября 2016, 10:10
20

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ростовом». По мнению Нигматуллина, все, на что могут рассчитывать россияне – это достойное поражение.

«Вполне вероятно, что сценарий повторится. У «Атлетико» потенциал очень высок. Что же касается «Ростова», то, как вы знаете, они всухую проиграли в Перми, поэтому команда находится не в лучшем состоянии.

Очень сложно будет бороться с таким гигантом, как команда Диего Симеоне. Думаю, «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне. Задача ростовчан – проиграть достойно», – сказал Нигматуллин.

Напомним, матч состоится 1 ноября в Мадриде. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

Источник: Спортфакт
Лига чемпионов Ростов Атлетико Нигматуллин Руслан Бердыев Курбан Симеоне Диего
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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neveldomha
1477984789
Надо было достойно не выходить в групповой этап ЛЧ, а остаться играть в ЛЕ. Ровно то. что требовали от Бердыева.
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Barsuk52
1477984890
бредит диджей
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ViktorMG
1477987012
Не прав. Правильнее сказать, сыграть достойно. А там как карта ляжет.
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Очарованный странник
1477988715
Пожелания бывшего игрока сборной, бывшего представителя российского клуба, нынешнего диджея, татарина по национальности , мусульманина (по исламским каналам много лет показывали как он молился в воротах) не понятны. Есть вопросы российский ли он по духу, мусульманин ли он или всеядный диджей? Но уверен, что татарин. У КББ не срослось с татарами (машину арестовывают, лже-племянника в изнасиловании обвиняют, из аэропорта не выпускают за штраф в 1500 рублей, собственности лишают). Очень мелко. Но для должной мотивации КББ доказать всем, что не только с татарским клубом можно с испанцами на равных играть, должно хватить. Газзаев давно Нигматиллина раскусил, и после его шантажа молоденького Акинфеева Игоря в ворота поставил. Ни кто не забыт, ни что не забыто.
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meiram
1477988998
Кто дал право Нигматуллину так выражаться? Если у него нет духа,так пусть сидит и помалкивает! Ростов-команда с характером и это нужно уважать! Даже тренер Симеоне уважает этот клуб и выражает достойное мнение, а кто он такой вратарь бывший-неудачник в конце!
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Zeff
1477990758
Задача достойная Спартака.
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Реактор
1477994102
Он прав шансов 0
Ответить
Totti11
1477998512
Русланчик, всухую проиграли в Перми - это Ростов-3 играл там, даже не Ростов-2. Сила нашего Чемпионата такова, что Ростов выставляя 3 -ий состав проигрывает всего лишь 0:1 основе другого (даже не поганенького клуба). Вот и всё! Вы себе представляете, если бы Амкар играл с Атлетико??? Нет! А мы в Ростове представляли и надеялись, верили что наша команда будет там играть!!! Так что со своими прогнозами идите в пень! Ростову удачи и достойной игры!!!
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balaton78
1477999739
Нигматуллину лучше бы помолчать.Ростов будет играть достойно! конечно соперник силен,но Ростов будет биться и не развалится! Верим в положительный результат для Российского клуба!
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mutabor0992
1478013418
дЭгенерат!
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