Нигматуллин считает, что главная задача «Ростова» в матче с «Атлетико» – достойно проиграть

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ростовом». По мнению Нигматуллина, все, на что могут рассчитывать россияне – это достойное поражение.

«Вполне вероятно, что сценарий повторится. У «Атлетико» потенциал очень высок. Что же касается «Ростова», то, как вы знаете, они всухую проиграли в Перми, поэтому команда находится не в лучшем состоянии.

Очень сложно будет бороться с таким гигантом, как команда Диего Симеоне. Думаю, «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне. Задача ростовчан – проиграть достойно», – сказал Нигматуллин.

Напомним, матч состоится 1 ноября в Мадриде. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.