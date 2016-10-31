Данильянц: «Скорость «Атлетико» сильно превышает то, с чем нам приходится сталкиваться в России»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в преддверии гостевого матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» рассказал о сложном графике для своей команды.

– Что больше всего беспокоит перед игрой?

– В первой встрече была непростая игра. Хотя счет был только 0:1, но «Атлетико» удалось создать много моментов, и нам было очень непросто. Скорость движения игроков «Атлетико» сильно превышает то, с чем нам приходится сталкиваться в России. Плюс прагматизм, надежность, плюс высокое исполнительское мастерство каждого из футболистов – все это делает нашу задачу очень сложной.

– Ротация игроков не что-то необычное для «Ростова», однако впервые она случилась в двух матчах чемпионата России подряд. В чем причина столь необычного подхода?

– Тут целый ряд причин. Одна из них – напряженный календарь, немногие наши игроки имели опыт игры в таком режиме. Другие причины – микротравмы ряда футболистов, перенапряжение, по личным причинам также отсутствовало несколько ребят. В частности, Сесар Навас остался здесь в Испании – как вы знаете, у него недавно было прибавление в семействе. Наши возможности ограничены, и мы действительно в ущерб результату в играх с «Амкаром» и «Уфой» вынуждены были сохранить наших ребят, чтобы они не получили травм.

– Получилось, что половина основного состава не имела игровой практики с момента первой игры с «Атлетико», то есть почти две недели. Не беспокоит ли вас игровой тонус этих футболистов?

– Игровая практика в данном случае меньший приоритет, чем физическое состояние игроков. Футболисты должны с удовольствием выходить на поле, чтобы ментально, эмоционально и физически они были не истощены, и чтобы избежали травм в условиях перенапряжения.

– Между пятым и шестым туром Лиги чемпионов вам предстоит еще более жесткий календарь – пять матчей за 14 дней. Можно ли ожидать столь же существенной ротации через месяц и как это скажется на перспективах клуба в чемпионате России?

– Действительно, календарь крайне жесткий. По возможности разгружать будем футболистов. Это будет очень сложный период в чемпионате, плюс с «Зенитом» придется играть всего за два дня до матча в Эйндховене. Будем смотреть, как решать эту проблему.