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Аршавин хочет, чтобы Кержаков приехал играть в Казахстан

28 октября 2016, 18:20
11

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за «Кайрат», дал понять, что может завершить карьеру в клубе из Казахстана.

«Где завершу карьеру? Думаю, что, скорее всего, это случится именно здесь. Сейчас предложений уже нет. Было предложение из Китая, но после нескольких поездок туда и в Японию понял, что чувствую себя там не очень уютно. Катар еще, может быть, когда-либо мог рассмотреть, но меня это тоже не особо радовало и интересовало. У меня есть амбиции, но они теперь больше обусловлены реальностью. Нет фантазий, есть реальные цели, которые близки и к которым я стараюсь идти.

Александр Кержаков? На его месте не хотел бы оказаться, наоборот, хотел бы, чтобы он пришел сюда», – сказал Аршавин.

Источник: ТАСС
Казахстан. Премьер-Лига Зенит Кайрат Аршавин Андрей Кержаков Александр
Комментарии (11)
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Garrincha58
1477668328
я тоже очень хочу так как в Зените ему уже давно нет места, прав был АВБ
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nik55
1477668433
и широкова
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товрос
1477669282
андрюша,а в Казахстане больше платят? а то туда всех переманишь
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dyema
1477670603
Главное человек играет, получает от этого удовольствие и кое-какие деньги, причём не самые маленькие, многим такие и не снились.
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88serega88
1477673424
ВОт Андрюха, молоток, реально знает чего хочет, играет с кайфом, и срать на всех кто в 2012 не понял кому он адресовал ту искраметную фразу, нашли козла отпущения, а то что он тащил нашу убогую сборную все забыл!!! удачи
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ribavadim
1477676072
Сычёва из Окжетпеса попёрли за двойки, так что...
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perm 242
1477676313
Аршавин , Кержаков , В.Быстров - была классная тройка в Зените ... Кайрату не помешала бы ...
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ljrljr0505
1477684805
карлосы и это о в Россию, Аршавины и кержаковы в Казахстан
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