Аршавин хочет, чтобы Кержаков приехал играть в Казахстан

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за «Кайрат», дал понять, что может завершить карьеру в клубе из Казахстана.

«Где завершу карьеру? Думаю, что, скорее всего, это случится именно здесь. Сейчас предложений уже нет. Было предложение из Китая, но после нескольких поездок туда и в Японию понял, что чувствую себя там не очень уютно. Катар еще, может быть, когда-либо мог рассмотреть, но меня это тоже не особо радовало и интересовало. У меня есть амбиции, но они теперь больше обусловлены реальностью. Нет фантазий, есть реальные цели, которые близки и к которым я стараюсь идти.

Александр Кержаков? На его месте не хотел бы оказаться, наоборот, хотел бы, чтобы он пришел сюда», – сказал Аршавин.