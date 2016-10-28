Решение по участию Промеса, Зе Луиша и Глушакова в матче с ЦСКА будет принято завтра

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии Квинси Промеса, Зе Луиша и Дениса Глушакова накануне матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Все трое по-прежнему занимаются по индивидуальной программе. Решение об их участии в матче будет принято завтра. Утром будет обычный осмотр, потом доклад тренеру, а тренеры уже решат, рисковать или не рисковать. Времени на восстановление было мало», – рассказал Вартапетов.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.