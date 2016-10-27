Шалимов: «Судейство? Мы о нем не отзываемся никогда»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России, в котором его подопечные добыли победу над «Оренбургом» со счетом 3:2.

«Игра получилась тяжелой, потому что приходилось дважды отыгрываться. Плохо, что мы перешли в дополнительное время. Такие матчи нужно заканчивать иным образом. Должны были побеждать спокойнее, а вместо голов с игры мы дважды забили головой. Судейство? Мы о нем не отзываемся никогда. Я не вижу в этом никакого смысла. Повреждение Мамаева? После матча будем смотреть, но, кажется, у Павла травма в том же самом месте», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».