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  • Ващук: «От бромантана в «Спартаке» чистились месяца три. Тренировок не было»

Ващук: «От бромантана в «Спартаке» чистились месяца три. Тренировок не было»

27 октября 2016, 15:35
15

Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук рассказал о допинговом скандале в стане московского клуба, который случился летом 2003 года.

«Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную – они обязательно перед матчем сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков «Спартака». Это был шок. Бромантан нашли в крови у всех игроков основного состава.

Когда ты в команде – доктор для тебя бог и царь. Только он знает все твои проблемы, все твои слабые места. Я привык доверять врачам как себе. Конечно же, никто не сдает в лабораторию то, что тебе дает доктор. В «Динамо» даже пшикалки для носа изымались, чтоб ничего не попало на слизистую, а тут такое. Кстати, специалисты говорят, что в качестве допинга бромантан абсолютно бесполезен. Вреднейшее вещество, которое очень тяжело потом вывести из организма.

Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все. Играли мы соответственно. Но Кубок России завоевали. А еще позитивным моментом было то, что для ноги такой режим оказался спасительным, и я потихоньку начал приходить в норму», – сообщил Ващук.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Спартак Ващук Владислав
Комментарии (15)
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Munez89
1477573343
Нормальное признание..Интересно где в дальнейшем работал доктор Спартака?
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alp
1477575140
вот так вот спартак поднасрал сборной. и вы таки будете утверждать, что спартак народная команда?
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sochi-2013
1477575392
Бромантан использовали исключительно наши спортсмены. Если бы аспирин использовался ТОЛЬКО в России, его бы тоже объявили допингом.
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Grelas
1477578569
Вот она история "народной команды" - грязь и допинг.
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кошмарик
1477582142
Титов - наше бромантановое все!!
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VVM1964
1477585231
БРЕД КАКОЙ ТО , СЕЙЧАС ПО ПРОШЕСТВИИ 14 ЛЕТ ДАЖЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ ЭТИ ФАНТАЗИИ . ТУТ В ТЕЧЕНИИ ГОДА ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ ОДНУ И ТУЖЕ ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕВРУТ ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ .
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