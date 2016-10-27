Ващук: «От бромантана в «Спартаке» чистились месяца три. Тренировок не было»

Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук рассказал о допинговом скандале в стане московского клуба, который случился летом 2003 года.

«Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную – они обязательно перед матчем сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков «Спартака». Это был шок. Бромантан нашли в крови у всех игроков основного состава.

Когда ты в команде – доктор для тебя бог и царь. Только он знает все твои проблемы, все твои слабые места. Я привык доверять врачам как себе. Конечно же, никто не сдает в лабораторию то, что тебе дает доктор. В «Динамо» даже пшикалки для носа изымались, чтоб ничего не попало на слизистую, а тут такое. Кстати, специалисты говорят, что в качестве допинга бромантан абсолютно бесполезен. Вреднейшее вещество, которое очень тяжело потом вывести из организма.

Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все. Играли мы соответственно. Но Кубок России завоевали. А еще позитивным моментом было то, что для ноги такой режим оказался спасительным, и я потихоньку начал приходить в норму», – сообщил Ващук.