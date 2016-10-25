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    Николаев рассудит «Спартак» и ЦСКА

    Объявлены имена арбитров, которые будут работать на матчах 12-го тура РФПЛ.

    Центральную встречу между «Спартаком» и ЦСКА обслужит глава департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев.

    Все судейские назначения на игры 12-го тура РФПЛ:

    29 октября (суббота)

    «Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

    «Спартак» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    30 октября (воскресенье)

    «Урал» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Арсенал» – «Уфа»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Зенит» – «Томь»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Анжи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    31 октября (понедельник)

    «Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Рубин» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    Источник: РФС

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    25.10.2016 19:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 26 октября 2016, 11:41

      После всех судейских скандалов в последнее время, надеюсь в этот раз судейство будет на высоте!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 26 октября 2016, 00:06

      Время игры рассудит. Болейте за свои команды, а не против других. С ув.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 26 октября 2016, 00:03

      надеюсь у свиней болельщиков поубавится . после истерик по судьям нормальные должны уйти а зараженные вымрут от свинячего гриппа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 25 октября 2016, 22:46

      Опять этот 3,14дор матюнин ...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Yurok161 26 октября 2016, 00:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красиво сказано...

      -5
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 октября 2016, 22:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как это нытьё про судей надоело!
      100% опять будут недовольны!!! Пару раз за игру, судьи обязательно допускают ошибки, а проигравший начинает ныть и ссылаться на судейские решения, в итоге футбол 1,5 часа, а соплей на неделю!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > 4agaaa 25 октября 2016, 22:48

      После вашего поражения в Ростове вы пол года ныли))

      1
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      ...
      Рейтинг: +401

      Боцман52 > Yurok161 26 октября 2016, 16:49

      Да вы то не меньше ныли.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 октября 2016, 21:27

      Николаев - мутный судейка, может хорошо отсудить, а может и под козырек взять. А кому нынче в РФС козыряют? Краснодару сложно придётся против Карасёва и Анжи.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 октября 2016, 21:23

      И если кто-то проиграет или останется ничья,
      То виноватым будет все равно судья...

      6
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 октября 2016, 21:21

      Николаев будет следующей жертвой судейского скандала,опять судья будет виновен,если не будет ничьей

      3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 25 октября 2016, 20:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А у нас с Краснодаром Карасик, все норм,главное Зеню обыграть в кубке))

      -5
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 25 октября 2016, 20:48

      Давай Спартак, давай родной жми вперед. дави коней)

      -3
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