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Николаев рассудит «Спартак» и ЦСКА

25 октября 2016, 19:45
17

Объявлены имена арбитров, которые будут работать на матчах 12-го тура РФПЛ.

Центральную встречу между «Спартаком» и ЦСКА обслужит глава департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев.

Все судейские назначения на игры 12-го тура РФПЛ:

29 октября (суббота)

«Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

«Спартак» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор – Сергей Французов (Москва).

30 октября (воскресенье)

«Урал» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Арсенал» – «Уфа»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Зенит» – «Томь»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Анжи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

31 октября (понедельник)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Ростов Спартак ЦСКА Урал Ахмат Арсенал Уфа Зенит Томь Анжи Краснодар Оренбург Крылья Советов Рубин Локомотив
Комментарии (17)
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ivanthebest
1477416817
Главное без предвзятости... А то знаем мы отношения на короткой ноге между всеми судьями и Гинером...
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compka
1477417045
Спартак так наплакался, что своего судью приволок.
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acer2003
1477417460
Как бы не закончился матч Спартак-ЦСКА, будут виноваты судьи
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Obojaemiy
1477417466
хорошо хоть что не Карася)) а то у коней уже победа была б..
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Obojaemiy
1477417692
Давай Спартак, давай родной жми вперед. дави коней)
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Legioner-05
1477418296
А у нас с Краснодаром Карасик, все норм,главное Зеню обыграть в кубке))
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товрос
1477419699
Николаев будет следующей жертвой судейского скандала,опять судья будет виновен,если не будет ничьей
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dyema
1477419798
И если кто-то проиграет или останется ничья, То виноватым будет все равно судья...
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4agaaa
1477422886
Как это нытьё про судей надоело! 100% опять будут недовольны!!! Пару раз за игру, судьи обязательно допускают ошибки, а проигравший начинает ныть и ссылаться на судейские решения, в итоге футбол 1,5 часа, а соплей на неделю!
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B_A_IV
1477429396
надеюсь у свиней болельщиков поубавится . после истерик по судьям нормальные должны уйти а зараженные вымрут от свинячего гриппа
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