Николаев рассудит «Спартак» и ЦСКА

Объявлены имена арбитров, которые будут работать на матчах 12-го тура РФПЛ.

Центральную встречу между «Спартаком» и ЦСКА обслужит глава департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев.

Все судейские назначения на игры 12-го тура РФПЛ:

29 октября (суббота)

«Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

«Спартак» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор – Сергей Французов (Москва).

30 октября (воскресенье)

«Урал» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Арсенал» – «Уфа»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Зенит» – «Томь»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Анжи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

31 октября (понедельник)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).