Серия А. «Фиорентина» одолела «Кальяри» благодаря хет-трику Калинича, «Интер» уступил «Аталанте», «Наполи» обыграл «Кротоне»

В рамках 9-го тура Серии А «Наполи» в гостях победило «Кротоне», миланский «Интер» уступил «Аталанте», а «Фиорентина» забила пять мячей в ворота «Кальяри».

Италия. Серия А. 9-й тур

Кротоне – Наполи – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кальехон, 17; 0:2 – Максимович, 33; 1:2 – Рози, 90.

Удаление: нет – Габбиадини, 31.

Кальяри – Фиорентина – 3:5 (1:4)

Голы: 1:0 – Дженнаро, 2; 1:1 – Калинич, 20; 1:2 – Бернардески, 26; 1:3 – Бернардерски, 31; 1:4 – Калинич, 40; 1:5 – Калинич, 53; 2:5 – Капуано, 61; 3:5 – Боррьелло, 77.

Аталанта – Интер – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Масиелло, 10; 1:1 – Эдер, 50; 2:1 – Пинилья, 88 (с пенальти).

Торино – Лацио – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Фальке, 20; 1:1 – Иммобиле, 71; 1:2 – Мургиа, 84; 2:2 – Льяич, 90 (с пенальти).

Эмполи – Кьево – 0:0

Удаление: нет - Кастро, 80.

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