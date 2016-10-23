Бурлак: «Не хотелось бы верить, но похоже, что судейство в матче с «Тереком» было предвзятым»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак высказал мнение о судействе в матче 11-го тура чемпионата России против «Терека» (1:3), а также рассказал о реакции на два удаления в составе казанцев главного тренера Хави Грасии.

– Тарас, по-вашему, насколько судейство повлияло на результат?

– Скорее всего повлияло. Две красных карточки… Хотя нужно посмотреть повтор, сложно говорить. Но были спорные фолы в нашу сторону. Если он такой последовательный и дает первую красную карточку, то потом был фол на Ткачуке, когда человек сзади на него прыгнул, у него на пол ноги следы от шипов. И ему не дают красную. Наверное, да, судейство повлияло.

– Показалось, что в меньшинстве «Рубин» играл даже лучше, чем в равных составах. Дух в команде появился?

– Ну да, как ни странно. И второй тайм мы уже начали играть с преимуществом. И как-то странно, но с каждым последующим удалением мы играли все легче и легче. Вдевятером так вообще владели преимуществом, создали два супер-момента, а «Терек» не создал вообще ничего, хотя имел на двух игроков больше. Думаю, о многом говорит тот факт, что на родном стадионе трибуны свистели им, когда они тянули время. Мы бились друг за друга, можем смело посмотреть друг другу в глаза, ведь мы отдали всe, что могли. Даже вдевятером мы могли сыграть вничью, но наши силы не вечны.

– Грасия произнес какие-то слова в раздевалке после матча? Никогда не доводилось видеть его настолько злым.

– Естественно, он не ожидал, что будет такое судейство. Не хотелось бы верить в то, что судейство было предвзятым, но было похоже на это. Но я не буду говорить, что нас убили или что-то подобное. Думаю, на месте Грасии любой тренер выражал бы недовольство. Он просто пожал всем руку, сказал, что все молодцы, никаких претензий у него к нам нет, что мы бились и старались, и что нужно забыть этот матч и готовится к Кубку. Наверное, это будет один из самых важных матчей.