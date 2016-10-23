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  • Бурлак: «Не хотелось бы верить, но похоже, что судейство в матче с «Тереком» было предвзятым»

Бурлак: «Не хотелось бы верить, но похоже, что судейство в матче с «Тереком» было предвзятым»

23 октября 2016, 12:24
10

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак высказал мнение о судействе в матче 11-го тура чемпионата России против «Терека» (1:3), а также рассказал о реакции на два удаления в составе казанцев главного тренера Хави Грасии.

– Тарас, по-вашему, насколько судейство повлияло на результат?

– Скорее всего повлияло. Две красных карточки… Хотя нужно посмотреть повтор, сложно говорить. Но были спорные фолы в нашу сторону. Если он такой последовательный и дает первую красную карточку, то потом был фол на Ткачуке, когда человек сзади на него прыгнул, у него на пол ноги следы от шипов. И ему не дают красную. Наверное, да, судейство повлияло.

– Показалось, что в меньшинстве «Рубин» играл даже лучше, чем в равных составах. Дух в команде появился?

– Ну да, как ни странно. И второй тайм мы уже начали играть с преимуществом. И как-то странно, но с каждым последующим удалением мы играли все легче и легче. Вдевятером так вообще владели преимуществом, создали два супер-момента, а «Терек» не создал вообще ничего, хотя имел на двух игроков больше. Думаю, о многом говорит тот факт, что на родном стадионе трибуны свистели им, когда они тянули время. Мы бились друг за друга, можем смело посмотреть друг другу в глаза, ведь мы отдали всe, что могли. Даже вдевятером мы могли сыграть вничью, но наши силы не вечны.

– Грасия произнес какие-то слова в раздевалке после матча? Никогда не доводилось видеть его настолько злым.

– Естественно, он не ожидал, что будет такое судейство. Не хотелось бы верить в то, что судейство было предвзятым, но было похоже на это. Но я не буду говорить, что нас убили или что-то подобное. Думаю, на месте Грасии любой тренер выражал бы недовольство. Он просто пожал всем руку, сказал, что все молодцы, никаких претензий у него к нам нет, что мы бились и старались, и что нужно забыть этот матч и готовится к Кубку. Наверное, это будет один из самых важных матчей.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин Бурлак Тарас Грасия Хави
Комментарии (10)
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Aztec58
1477216572
По-другому Терек не умеет, ага.
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Юрий Крутько
1477217102
При счете 1:1,если бы Рубин забил гол, а не попал в штангу,(судья явно,не отменил бы гол)то и к судейству,(со стороны Рубина) наверное, не было бы претензий(тем более,если бы выиграли).Вывод-надо играть и забивать!
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Нас Много
1477218591
Опять "судья продажная"?
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Artemka69
1477220142
Все равно уже ничего не изменить!
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alexis02lion
1477221144
Показали характер. Даже вдевятером играли на уровне. Так что не фиг ругать тренера. Команда строится и результат появился. Надеюсь Грасии дадут доработать контракт до конца и ждём новых интересных трансферных решений в зимнее окно.
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Димон Алма-Ата
1477223153
А мне Рубин в последних двух играх нравится, да с Тереком проиграли, но бились, бились с характером.
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ivanthebest
1477224295
Орущий в микрофон Рамзан, практически любого судью склонит на свою сторону. И игроки Терека начинают просто бесчинствовать на поле опасаясь Рамзана. Запретить Рамзану орать в микрофон и вот увидите, результаты Терека будут на порядок слабже.
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МасСуд
1477225228
Красные были по делу... причем первая прямо перед судьей, в 3 метрах... вторая желтая за волейбол в штрафной... причем тут предвзятость
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+50/-50
1477226025
Похоже наш судейский корпус ждёт перестройка. Господа судьи, припоминается картина Решетникова "Опять двойка".
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