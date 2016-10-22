Григорян: «Спартак-2» думает на сутки быстрее, чем игроки первой команды»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян подвел итог поединка 18-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (0:2). Наставник хабаровчан отметил, что игроки второй команды красно-белых думают на поле гораздо быстрее футболистов основного состава. Напомним, «СКА-Хабаровск» выбил подопечных Массимо Карреры из Кубка России, нанеся им минимальное поражение в 1/16 финала.

«Костяк команды «Спартак-2» составляют молодые ребята. Сегодня они были лучше нас во всех компонентах игры и даже, что удивительно, в единоборствах. У меня опытная команда. Не думаю, что взрослые мужики хотели запугать игрой на грани фола молодых игроков «Спартака-2». Мои ребята просто не могли заставить себя играть на грани фола.

Результат по делу. «Спартак-2» думает на сутки быстрее, чем игроки первой команды. Мне непонятно, почему красно-белых считают фаворитами РФПЛ», – сказал Григорян.