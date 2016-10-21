Нигматуллин: «Ниже «Локомотиву» падать уже некуда»

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин накануне московского дерби, в котором встретятся «Локомотив» и ЦСКА, оценил проблемы, с которыми столкнулись обе команды.

«Обе команды на данный момент испытывают проблемы и с составом, и в игровых компонентах. У «Локомотива» ситуация похуже. На это в первую очередь указывает место, которое они занимают в турнирной таблице. Ниже железнодорожникам падать уже некуда.

У армейцев очень серьезные потери в центре поля – Еременко и Дзагоев. Также подопечные Леонида Слуцкого немного подавлены из-за упущенной на последних минутах победы над «Монако» в Лиге чемпионов.

Думаю, это хороший момент для «Локо», чтобы прервать свою неудачную серию. Если команде Юрия Семина удастся одержать победу в дерби, то дела в чемпионате у них наладятся. У тренера было достаточно времени, чтобы объяснить игрокам, чего он от них хочет и как видит игру команды. Железнодорожникам уже пора показывать тот футбол, которого от них ждут. С другой стороны, и ждать чего-то сверхъестественного тоже не стоит: в нынешнем составе «Локомотива» очень мало индивидуально сильных игроков, да и те сейчас не в самой лучшей форме», – сказал Нигматуллин.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА состоится в воскресенье, 23 октября, в 16:30 по московскому времени.