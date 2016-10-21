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Нигматуллин: «Ниже «Локомотиву» падать уже некуда»

21 октября 2016, 10:13
19

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин накануне московского дерби, в котором встретятся «Локомотив» и ЦСКА, оценил проблемы, с которыми столкнулись обе команды.

«Обе команды на данный момент испытывают проблемы и с составом, и в игровых компонентах. У «Локомотива» ситуация похуже. На это в первую очередь указывает место, которое они занимают в турнирной таблице. Ниже железнодорожникам падать уже некуда.

У армейцев очень серьезные потери в центре поля – Еременко и Дзагоев. Также подопечные Леонида Слуцкого немного подавлены из-за упущенной на последних минутах победы над «Монако» в Лиге чемпионов.

Думаю, это хороший момент для «Локо», чтобы прервать свою неудачную серию. Если команде Юрия Семина удастся одержать победу в дерби, то дела в чемпионате у них наладятся. У тренера было достаточно времени, чтобы объяснить игрокам, чего он от них хочет и как видит игру команды. Железнодорожникам уже пора показывать тот футбол, которого от них ждут. С другой стороны, и ждать чего-то сверхъестественного тоже не стоит: в нынешнем составе «Локомотива» очень мало индивидуально сильных игроков, да и те сейчас не в самой лучшей форме», – сказал Нигматуллин.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА состоится в воскресенье, 23 октября, в 16:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Нигматуллин Руслан
Комментарии (19)
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BAIv
1477034704
всегда можно всё улучшить ну или падать до исчезновения
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Мясной Упырь
1477035867
есть возможность упасть в пердив, от туда еще есть возможность пониже, там ща Торпедо,Сатурн и еще и Локо будет, прям лига норм поднимится вторая
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Байкал-Сибирь
1477036007
Это больше похоже на лохомотив
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Ромати2018
1477040478
Как это некуда? А ФНЛ? Если деже Динамо удалось, почему бы и нам не повторить? А если серьезно, Семину и тем более клоуну Лоськову не место в Локо
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Nerlinger
1477041966
Найдётся в воскресенье ещё куда попадать
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agrmark
1477044013
Почему? Есть ещё 1 Лига!!!
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Alexx22
1477044899
аншлаг следующего года Динамо -Локомотив в ФНЛ ))))
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alp
1477045908
Да уж. пусь локо уже выбирается из этой ямы и возвращается...
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ivanthebest
1477048980
Как некуда???) Пример динамиков должен служить для Вас истинным вдохновением...
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Алексей1988
1477050664
есть ФНЛ, а далее ПФЛ ) как это некуда? ))) Результаты работы Смородской - на лицо.
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