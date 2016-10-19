Новым главным тренером сборной Армении назначен Артур Петросян

Новым главным тренером сборной Армении станет известный в прошлом полузащитник, один из лучших бомбардиров в истории национальной команды Артур Петросян.

«Федерация футбола Армении завершила переговоры по кандидатуре нового главного тренера, и с 1 ноября сборную возглавит на данный момент работающий с молодежной командой швейцарского «Цюриха» Артур Петросян. С ним будет подписан контракт», – говорится в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Армении.

На данный момент национальная команда Армении занимает последнее место в группе Е отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.