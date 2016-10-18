Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Легию», «Боруссия» Д обыграла «Спортинг»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Легию» со счетом 5:1. В составе мадридцев забивали Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Лукас Васкес и Альваро Мората, еще один мяч отправил в свои ворота Томаш Йодловец. Гол престижа на счету Мирослава Радовича.

В другой встрече группы «Боруссия» Д обыграла «Спортинг».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

Реал (Испания) – Легия (Польша) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Бэйл, 20; 2:0 – Йодловец, 20 (в свои ворота); 2:1 – Радович, 22 (с пенальти); 3:1 – Асенсио, 37; 4:1 – Васкес, 68; 5:1 – Мората, 85.

Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Обамеянг, 9; 0:2 – Вайгль, 43; 1:2 – Сезар, 67.

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