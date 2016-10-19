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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
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Спортинг - Боруссия

18.10.2016, Вторник, 21:45 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Трансляция: МАТЧ! ИГРА Лига чемпионов, 3 тур Спортинг - Боруссия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спортинг 6 1 0 5 5:8 -3 3
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