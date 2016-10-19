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Рудди Буке (Амьен)
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Реал - Легия

18.10.2016, Вторник, 21:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига чемпионов, 3 тур Реал - Легия
Обзор матча
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 4 октября 2016, 19:56

    Реал должен взять свои 3 очка!

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