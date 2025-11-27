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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Легия - Спарта
Легия - Спарта: обзор матча 27 ноября 2025
Легия
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
41'
А. Пресиадо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Легия - Спарта
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Сантьяго Энеме
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
Ваган Бичахчян
(грубость)
90'
90'
+4'
85'
Замена
Гаранг Куоль
️️️️➡️️
Лукаш Гараслин
Желтая карточка
Камиль Пиатковски
(грубость)
79'
Замена
Аркадиуш Реца
️️️️➡️️
Рубен Винагре
75'
Замена
Ноа Вайсхаупт
️️️️➡️️
Wojciech Urbański
75'
72'
Замена
Сантьяго Энеме
️️️️➡️️
Патрик Выдра
Желтая карточка
Рубен Винагре
(грубость)
68'
Замена
Ваган Бичахчян
️️️️➡️️
Петар Стоянович
60'
Замена
Каспер Урбански
️️️️➡️️
Эрмал Красники
60'
60'
Замена
Джон Меркадо
️️️️➡️️
Велько Бирманчевич
60'
Замена
Ян Кухта
️️️️➡️️
Албион Ррахмани
Желтая карточка
Эрмал Красники
(грубость)
52'
45'
+2'
Замена
Милета Райович
️️️️➡️️
Антонио-Мирко Чолак
43'
41'
ГОЛ! 0:1!
Анхело Пресиадо
Пас отдал
Велько Бирманчевич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
77
Эрмал Красники
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
7
Павел Вшолек
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
19
Адам Севински
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
11
Матей Ринеш
ЦП
22
Лукаш Гараслин
(К)
ЛВ
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Легия
27
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
44
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
Каспер Чодина
ПВ
29
Милета Райович
ЦФ
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
52
O. Penxa
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
13
Лукаш Садилек
АП
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
7
Джон Меркадо
ПВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
10
Ян Кухта
ЦФ
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Тобиаш
19
Винагре
91
Пиатковски
3
Капуади
30
Стоянович
8
Августиняк
77
Красники
53
67
Капустка
7
Вшолек
14
Чолак
3-2-2-2-1
1
19
Севински
20
Зелены
26
Выдра
23
Пресиадо
3
Кадержабек
6
Кайринен
11
Ринеш
22
Гараслин
20
Бирманчевич
9
Ррахмани
19
Винагре
13
Реца
13
Реца
19
Винагре
77
Красники
82
Урбански
82
Урбански
77
Красники
30
Стоянович
21
Бичахчян
21
Бичахчян
30
Стоянович
53
10
Вайсхаупт
10
Вайсхаупт
53
14
Чолак
29
Райович
29
Райович
14
Чолак
26
Выдра
5
Энеме
5
Энеме
26
Выдра
20
Бирманчевич
7
Меркадо
7
Меркадо
20
Бирманчевич
22
Гараслин
36
Куоль
36
Куоль
22
Гараслин
9
Ррахмани
10
Кухта
10
Кухта
9
Ррахмани
Остались в запасе
Легия
Спарта
27
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
44
Дамьян Шиманьски
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
44
Якуб Суровчик
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
52
O. Penxa
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
13
Лукаш Садилек
АП
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
27
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
44
Дамьян Шиманьски
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
52
O. Penxa
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
13
Лукаш Садилек
АП
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Легия - Спарта
4
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
14
8
Офсайды
3
3
Количество передач
389
457
Сейвы
1
5
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.56
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
17743
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0 : 0
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