Решение об участии Калачева в игре с «Атлетико» будет принято в день матча

Вопрос об участии полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» решится в день игры. Об этом сообщил врач ростовчан Владимир Хохлов.

«Вопрос участия Калачева в матче с «Атлетико» открыт. Полной ясности пока нет. Мы будем проводить лечебные процедуры и в день игры решим, сможет он принять участие в матче или нет.

Калачев получил травму еще в матче против голландцев в первом тайме. Он думал, стоит попросить замену или нет, но в итоге доиграл встречу. Так что это последствия выступления за сборную», – сказал Хохлов.