Шалимов: «С такой плотной обороной соперника очень сложно создавать моменты»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал свое мнение относительно матча 10-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

«Хочу похвалить ребят за то, что они продолжали играть низом, контролировали мяч, не свалились на навал и не пропустили опасных контратак. Отыграли так, как мы и планировали перед игрой, единственное что – не создали моментов. Но с такой плотной обороной соперника это очень сложно сделать. Сегодня было много угловых, а мы стараемся их разыгрывать. Нужно признать, нас изучили и не давали нам этого делать. А подачи, рассчитанные на случай, не приносят нужного эффекта. Нужны хорошие подачи, а их не было.

Ари? Он находился на острие, открывался, искал зоны, моменты получить мяч, но Арсенал очень плотно оборонялся, поэтому очень мало мячей получал. Момент с падением Лаборде в штрафной площади со скамейки не видел, не могу комментировать», – сказал Шалимов в интервью каналу «Наш футбол».