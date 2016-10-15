Гаджиев: «Локомотив» сыграл так, как «Амкар» и ожидал»

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев отметил справедливость ничейного результата в матче 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0). По словам специалиста, железнодорожники сыграли так, как и ожидалось.

«Думаю, игра была ничейная, команды не могли создавать опасные моменты у ворот друг друга. Предполагал, что именно такой матч будет, трудный. У «Локомотива» сложности свои есть, организационные, а не только игровые. Они находятся в непростой ситуации, из которой надо выходить. Основный посыл – мотивация и предельная самоотдача. Они сыграли так, как мы думали. Мы, наверное, тоже сыграли, как они думали», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».