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Желудков: «Без Промеса «Спартак» проиграет «Ростову»

14 октября 2016, 10:10
17

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча десятого тура Премьер-лиги «Спартак»«Ростов».

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» – «Ростов» в десятом туре РФПЛ.

«Промес – забивной нападающий. Форвард с хорошим, поставленным ударом. Его роль в «Спартаке» сейчас столь велика, что… Вспомните Кержакова в его лучшие годы в «Зените». Так вот, Промес сегодня – это как Кержаков, разумеется, для петербургского клуба. Без голландца и Зе Луиш не так опасен, и «Спартак» вообще другой.

С Промесом «Спартак» сыграл бы вничью. Без него – проиграет «Ростову». Да что говорить: Промес – бомбардир от природы. Жажда гола – опять-таки, как у Кержакова. Старается взять игру на себя, убежать, обвести, пробить. У нас сейчас форварды большей частью зависимые, но этот парень из тех, кто может в одиночку сделать результат», – заявил Желудков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ростов Кержаков Александр Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (17)
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gencha19
1476429324
Держись Спартак.Ростов вам жопу надерёт.Желудков прав.
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ильиных
1476429874
Завали .
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momwig_
1476429972
Мантры - они такие мантры...
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nik55
1476430832
еще один эксперт
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Диктор
1476433194
Игра все покажет.Интересует другое почему Спартак вечно обсуждаем бывшими Зенитовцами????????? Жаба что ли их душит,или понимают что в принципе Зенит не конкурент в этом сезоне?????????
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Бриг
1476434046
Все справедливо. Промес заслужил после того как травмировал Жиркова. Пусть посидит, подумает сопляк.
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товрос
1476435150
мне больше всего нравится:наконец РОСТОВ уважают!!!
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ViktorMG
1476437612
Каждый имеет право на своё мнение, но что-то слишком много пророков развелось. И соответственно качество предсказаний. ну кто-нибудь угадает.
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Каратель помойников
1476455232
а вот чего желудков то вылез? ну постановили на заседании политбюро в 84-м ленинграду победу в сезоне отдать,пусть радуется.а сравнение промеса с кержем?-ну это как болид формулы-1 и трактор "беларусь" сравнивать
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Aztec58
1476482418
Не спеши, дядя.
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