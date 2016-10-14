Желудков: «Без Промеса «Спартак» проиграет «Ростову»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча десятого тура Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов».

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» – «Ростов» в десятом туре РФПЛ.

«Промес – забивной нападающий. Форвард с хорошим, поставленным ударом. Его роль в «Спартаке» сейчас столь велика, что… Вспомните Кержакова в его лучшие годы в «Зените». Так вот, Промес сегодня – это как Кержаков, разумеется, для петербургского клуба. Без голландца и Зе Луиш не так опасен, и «Спартак» вообще другой.

С Промесом «Спартак» сыграл бы вничью. Без него – проиграет «Ростову». Да что говорить: Промес – бомбардир от природы. Жажда гола – опять-таки, как у Кержакова. Старается взять игру на себя, убежать, обвести, пробить. У нас сейчас форварды большей частью зависимые, но этот парень из тех, кто может в одиночку сделать результат», – заявил Желудков.