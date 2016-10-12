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    Мусса Думбия начнет тренироваться в четверг

    По словам пресс-атташе «Ростова» Ивана Бодылевского, отсутствие хавбека Муссы Думбия на сегодняшней тренировке связано с тем, что он не успел вернуться в расположение команды из сборной Мали к началу занятия. Представитель дончан подчеркнул, что игрок чувствует себя хорошо и начнет тренироваться уже завтра.

    «С Муссой Думбия все в порядке. Он не тренировался сегодня, поскольку вернулся из расположения сборной в клуб во время занятия. Завтра он приступит к тренировкам, как это планировалось изначально», – сказал Бодылевский.

    Напомним, Думбия был заменен в первом тайме матча отборочного раунда к ЧМ-2018 Кот-д’Ивуар – Мали. В результате столкновения и последующего падения у полузащитника запал язык. Футболисту оказали первую помощь, после чего он был заменен, покинув поле с помощью носилок.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2016 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 октября 2016, 10:39

      Здоровья Муссе, хороший игрок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 13 октября 2016, 09:36

      ну это уже дело медиков

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