Попов: «В игре с «Ростовом» «Спартаку» придется очень сложно»

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов подчеркнул, что встреча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» станет для красно-белых серьезным испытанием. По словам болгарина, за последние пару лет желто-синие значительно прибавили в мастерстве. Поединок состоится в субботу, 15 октября, и начнется в 19:30 мск.

«Играть под нападающим – это мое, потому что я люблю играть из глубины. Но я говорил и в сборной Болгарии, и в предыдущих клубах, что готов выступить там, куда поставит главный тренер. В национальной команде 90 минут играл на позиции форварда, так решил наставник.

Тренер скоро скажет нам, какие сильные стороны есть у «Ростова», какие слабые. Не только я, но и мои коллеги хотим показать не только хорошую игру, но и победить. Хочу пригласить болельщиков на стадион, нам нужна ваша поддержка, поэтому ждем вас на этом матче. Встреча с «Ростовом» будет тяжелой, за последние два года эта команда стала сильнее, нам будет очень сложно», – сказал Попов.