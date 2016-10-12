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  • Попов: «В игре с «Ростовом» «Спартаку» придется очень сложно»

Попов: «В игре с «Ростовом» «Спартаку» придется очень сложно»

12 октября 2016, 19:52
10

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов подчеркнул, что встреча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» станет для красно-белых серьезным испытанием. По словам болгарина, за последние пару лет желто-синие значительно прибавили в мастерстве. Поединок состоится в субботу, 15 октября, и начнется в 19:30 мск.

«Играть под нападающим – это мое, потому что я люблю играть из глубины. Но я говорил и в сборной Болгарии, и в предыдущих клубах, что готов выступить там, куда поставит главный тренер. В национальной команде 90 минут играл на позиции форварда, так решил наставник.

Тренер скоро скажет нам, какие сильные стороны есть у «Ростова», какие слабые. Не только я, но и мои коллеги хотим показать не только хорошую игру, но и победить. Хочу пригласить болельщиков на стадион, нам нужна ваша поддержка, поэтому ждем вас на этом матче. Встреча с «Ростовом» будет тяжелой, за последние два года эта команда стала сильнее, нам будет очень сложно», – сказал Попов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Попов Ивелин
Комментарии (10)
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Молчуновский
1476293014
Попов? Он же клоун. Вроде кошек тренирует на арена цирка. Его ещё называли "солнечный клоун". Не знал, что он в футболе разбирается.
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GeorgeXIII
1476307299
удачи Спартаку!!!!!
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Zeff
1476313400
Ростов явный фаворит. Спартаку светит разгром.
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a-rakhmatov
1476326979
Спартаку без Промеса будет тяжко....надеемся на первую победу Ростова на выезде)))
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товрос
1476340943
я болею за РОСТОВ,но думаю будет ничейка
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МяснойКомбинат
1476354470
Не забудьте. фамилию правильно написать...
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