Харт: «Мое тело разбито, завтра будет тяжело встать»

Вратарь сборной Англии Джо Харт поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 против команды Словении (0:0).

«У них были моменты, мы доминировали. Соперник заслужил уважение, они справились, а Ян Облак провел фантастический матч.

Это 0:0, нам нужно принять результат. Это пока моя лучшая игра, но мы допускали ошибки. Нам нужно стать лучше, мы пытаемся квалифицироваться на ЧМ. Мое тело разбито, завтра будет тяжело встать. Я ударился о каркас ворот», – сказал Харт.