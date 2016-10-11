Нойштедтер: «Я хотел играть в еврокубках, а в «Рубине» этой возможности у меня бы не было»

Защитник сборной России и «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал, по каким мотивам он решил продолжить карьеру в Турции.

«Рубин» выходил на меня, но я в итоге решил переехать в Турцию. В «Фенербахче» я переходил, потому что клуб и тренер были во мне очень заинтересованы. То же самое было и в «Рубине», но у «Фенера» на тот момент были шансы попасть в Лигу чемпионов. Я хотел играть в еврокубках, а в Казани этой возможности у меня бы не было. «Рубин» не очень хорошо стартовал в чемпионате России, но дело не в этом. Хотя легко могу представить себя игроком российского клуба», – заявил Нойштедтер.