Хацкевич: «За ничью с Люксембургом нам не может быть никакого оправдания»

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич остался разочарован ничьей с командой Люксембурга (1:1) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Здесь нужен был результат. Да, ребята отдавались, но не использовали моменты. Оправдания никакого не может быть. Такие игры нужно… Если нет класса, то за счет характера. Да, где-то удача отвернулась от нас.

Но один удар в створ у соперника, рикошет... Уже ничего не вернешь, надо через это пройти и все равно быть сильными до конца», – заявил Хацкевич в эфире канала «Беларусь 2».