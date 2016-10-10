Калешин получит в «Кубани» порядка месяца испытательного срока

Евгений Калешин, назначенный сегодня исполняющим обязанности главного тренера «Кубани», получит порядка месяца испытательного срока. Соглашение со специалистом будет подписано в том случае, если он за предоставленное время сможет наладить игру и улучшить результаты команды. При этом руководство желто-зеленых будет держать в уме альтернативные варианты на случай неудовлетворительной работы Калешина и продолжать переговоры с наставником «СКА-Хабаровск» Александром Григоряном, а также экс-рулевым московского «Торпедо» и Кайрата» Александром Бородюком.