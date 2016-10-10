Василий Березуцкий отказался от вручения майки в перерыве игры с Коста-Рикой из-за нехватки времени

Капитан сборной России Василий Березуцкий подчеркнул, что лично принял решение отказаться от церемонии вручения ему памятной майки в перерыве контрольного поединка против Коста-Рики (3:4). По словам 34-летнего футболиста, данное время нужно было потратить с пользой и выслушать установку главного тренера Станислава Черчесова на вторую половину игры.

– Кому принадлежала идея отказаться от вручения вам памятной майки в перерыве в честь 100 матчей, проведенных в составе сборной?

– Лично мне.

– Почему?

– Потому что на церемонию ушло бы около 10 минут. К тому моменту мы уступали со счетом 1:3. Нужно было выслушать тренера, перестроиться и понять, как изменить свою игру. Так что я не мог потратить это время на получение футболки или еще на что-то подобное.