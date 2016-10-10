Василий Березуцкий: «Не думаю, что слова Дзюбы были сказаны в мой адрес»

Защитник сборной России Василий Березуцкий отметил, что не воспринимает на свой счет слова нападающего Артема Дзюбы, сказанные им после поражения от Коста-Рики (3:4) в контрольном поединке.

– Артем Дзюба после финального свистка сказал: «Мы не можем себе позволить, когда один-два человека стоят и «курят». Восприняли эти слова в свой адрес?

– Мне сложно ответить на этот вопрос – лучше спросить у Артема, кого он имел в виду. Очень сомневаюсь, что эти слова адресованы мне.