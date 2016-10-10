Борис Игнатьев: «При Черчесове игроки сборной России выкладываются на все 100%»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги товарищеского матча национальной команды против Коста-Рики (3:4).

«Некоторые вещи Станиславу Черчесову в матче с Коста-Рикой удались, а, например, игру в обороне занести в актив нельзя. Динамика у сборной России есть. Футболисты мотивированы, они серьезно относятся к игре и выкладываются на все 100%. При Черчесове команда прогрессирует, у нее горят глаза. Мы видим скорость, отборы на чужой половине, давление – это изменения нового главного тренера.

У национальной команды еще непочатый край работы. Четыре пропущенных мяча – это очень плохая оценка для обороны. Видимо, игроки защиты пока не сыграны между собой», — сказал Игнатьев.