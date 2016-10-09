Уренья: «Казалось, что судья немного помогал России»

Нападающий сборной Коста-Рики Марко Уренья после победы в товарищеском матче над Россией со счетом 4:3 выразил мнение, что главный арбитр встречи Равшан Ирматов помогал сопернику в спорных моментах.

– За счет чего удалось забить четыре мяча?

– У нас отличная команда. Она осталась у нас с чемпионат мира. Вместе мы представляем большую силу. Неважно, какие игроки. Важна, какая команда. За счет этого мы победили.

С этими парнями мы вместе играем уже шесть лет. Мы работаем по одной и той же системе. Было тяжело в начале, когда мы не попали на чемпионат мира в ЮАР в 2010 году. Потом стало легче. Мы привыкли к требованиям наставника. У нас появились новые игроки, которые внесли вклад в имеющиеся успехи.

– Есть ли у вас премиальные за победу над Россией?

– Нет, у нас нет такой опции. Мы играем за себя, за свою страну. Ты представляешь державу. У нас меленькая федерация, не как у вас. В ней нет денег на премиальные за матчи. Но нам это и не нужно. Мы играем за сборную. Это важно для всех парней.

– Почему было так много фолов?

– Я не знаю. Казалось, что судья немного помогал России. Но это неважно. Нам было приятно выиграть здесь.