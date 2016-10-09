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    Гончаренко: «Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко высказал мнение о главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком. По мнению Гончаренко, Слуцкий – большой тренер.

    – Вы поработали в ЦСКА с Леонидом Слуцким. Что вам дал этот период, как тренеру?

    – Это хороший опыт. Все-таки Леонид Викторович – большой тренер. Руководство коллективом, подготовка к тренировкам и матчам, в том числе Лиги чемпионов, изучение соперника – это все отличный опыт.

    – Что нового вы почерпнули, поработав в ЦСКА, и перенесли на игру своей нынешней команды?

    – Много чего, все и не перечислишь. Не могу сказать, что перенес большой объем, но из того, что мог использовать в «Уфе» я использовал.

    – А вообще, чем вам импонирует Леонид Слуцкий? Какие его качества вам нравятся?

    – У него много сильных качеств. Неспроста ЦСКА за четыре последних сезона три раза становился чемпионом. Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам, встроить каждого игрока в систему команды и так далее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2016 18:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 октября 2016, 21:11

      Слуцкий ! Будь мужиком ,напиши заяву по собственному! И народ тебя поймет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 октября 2016, 20:10

      "Мы говно"))

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 9 октября 2016, 20:06

      да ничего особенного он не умеет...это стечение обстоятельств, да и сильный состав...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 9 октября 2016, 18:29

      "Муса, беги..."

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