Чугайнов: «Хочется, чтобы наша команда победила. Думаю, Россия выиграет со счетом 1:0»

Известный в прошлом защитник Игорь Чугайнов высказал мнение относительно предстоящего товарищеского матча между сборной Россией и Коста-Рикой. По мнению Чугайнова, россияне победят с минимальным счетом.

«Коста-Рика – достаточно сильный соперник для сборной России. Учитывая непростое положение дел в российской национальной команде, предстоящая встреча станет проверкой на прочность для всех игроков.Несмотря на отсутствие в сегодняшнем матче Игоря Акинфеева, он все равно остается номером один. Не исключено, что по тайму проведут и Джанаев, и Крицюк.

Сложно предположить, кто еще выйдет на поле в стартовом составе, все зависит от целей и задач, которые ставит Черчесов. Конечно, хочется, чтобы наша команда победила. Думаю, Россия выиграет со счетом 1:0», – заявил Чугайнов.