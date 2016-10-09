Булыкин: «Сегодняшний матч закончится победой сборной России со счетом 2:1»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча россиян и Коста-Рики. Напомним, матч начнется в 16:00 по московскому времени на новом стадионе в Краснодаре.

«Сегодня сборной России нужно проверить свои силы против команды, которая любит и умеет играть в атаке. У Коста-Рики отличный вратарь, будет интересно посмотреть, как наши нападающие с ним справятся. Коста-Рика уже наделала много шума на чемпионате мира в 2014 году, поэтому сборной России нужно быть готовой на 100 процентов. Подопечным Станислава Черчесова предстоит непростой матч, но они должны показать хороший футбол.

Что касается линии нападения, то, наверное, в стартовом составе выйдет Артем Дзюба. Затем можно ожидать появления Дмитрия Полоза или Кирилла Панченко. Динамовского нападающего вызвали авансом, чтобы посмотреть на него. ФНЛ и РФПЛ – это разные вещи, поэтому тренер хочет увидеть, как он будет выглядеть на таком уровне. Сегодняшний матч закончится победой сборной России со счетом 2:1», – заявил Булыкин.